Треба виходити на футбольне поле і пи******и: Бондар поділився висновками після поразки від Північної Ірландії

Центральний захисник збірної України та донецького Шахтаря Валерій Бондар після поразки від Північної Ірландії заявив, що гравцям не потрібно підлаштовуватися під стиль футболу суперників, а треба демонструвати на полі свої найкращі якості.

Своїми емоціями футболіст поділився у коментарі Єврофутболу.

"Ні, якщо ми будемо підлаштовуватися під їхній футбол, то, напевно, нам буде дуже важко грати в їхній футбол, тому що ми повинні мати таких самих гравців, як Північна Ірландія.

Треба виходити на футбольне поле і пи******и, можна так сказати, і все. Я перепрошую за такі слова, але в національній збірній ти не маєш по-іншому грати."

Напередодні збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Зауважимо, що Ілля Забарний заявив, що готовий частково взяти на себе відповідальність за результат цього поєдинку. Водночас Андрій Ярмоленко відзначив, що ця поразка не стала для України фатальною, оскільки ще є матчі в груповому етапі.

Наступний поєдинок підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня проти Угорщини. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку.