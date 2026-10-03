Забарний після поразки від Північної Ірландії: Десь я візьму на себе відповідальність

Ілля Забарний прокоментував поразку збірної України від Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй, зазначивши, що бачив бажання партнерів перемогти, однак у вирішальних епізодах українці зіграли недостатньо добре.

Про це він сказав у ефірі MEGOGO.

"Прикро, звісно, програвати таку гру. Сьогодні викладалися, бо я бачив сьогодні бажання, але не могли створити. Десь я візьму на себе відповідальність, десь я не дограв, повинен був у моментах зіграти краще. Будемо аналізувати й рухатися далі. Все-таки це не останній матч, у нас ще є попереду матч", – сказав Ілля.

Окремо Забарний розібрав епізод із другим пропущеним м'ячем, де він втратив гравця суперника у штрафному майданчику.

"Це ігровий момент. Таке буває, коли просто губиш гравця у штрафній. Звісно, це не повинно траплятися — таке трапилося. Я міг зіграти краще", – визнав Забарний.

Захисник не погодився з тим, що українці суттєво поступалися супернику в боротьбі протягом усього матчу. Водночас він визнав проблеми у ключових моментах та під час стандартів.

"Я бачив дуже сильне бажання, але, на жаль, так – у ключових моментах ми програли, можна сказати, і не дограли на стандартах. Будемо працювати, в нас ще один матч є попереду". – зауважив він.

Забарний також подякував уболівальникам за підтримку та запевнив, що команда продовжить боротьбу.

"Сьогодні була команда, яка хотіла перемогти. На жаль, це футбол, і таке трапляється. Ми сильні. Я хочу подякувати всім уболівальникам, які прийшли сьогодні, які підтримали. Ми не опускаємо голову і рухаємося далі", – підкреслив Ілля.

Раніше думками щодо матчу поділився наставник збірної України Андреа Мальдера.