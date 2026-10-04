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Три гравці збірної України пропустили тренування напередодні матчу проти Угорщини

Олег Дідух — 4 жовтня 2026, 15:17
Три гравці збірної України пропустили тренування напередодні матчу проти Угорщини
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ

Одразу три гравці збірної України не брали участь у тренуванні команди перед матчем 4 туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Про це повідомляє телеграм-канал Zorya Londonsk.

За їхньою інформацією, не тренувалися Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков. 9 польових гравців, які вийшли в основі на попередній матч проти Північної Ірландії (окрім Георгія Судакова, який уже покинув розташування команди) тренувалися окремо від решти команди.

Матч 4 туру Ліги націй-2026/27 Україна – Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня, у словацькій Трнаві. Початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. Для команди Андреа Мальдери це буде останній матч у поточній паузі на матчі національних збірних.

Збірна України з футболу Олександр Зубков Микола Шапаренко Богдан Михайличенко

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