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Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 10 травня 2025, 06:30
Getty Images
Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, завітає в гості до каталонської Барселони в межах 35 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в неділю, 11 травня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі в цій новині.

Зауважимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.

Напередодні каталонці провели матч-відповдіь з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Гансі Фліка зазнали поразки завдяки голу Давіде Фраттезі в овертаймі та покинули турнір.

Реал вилетів з ЛЧ від лондонського Арсенала ще на стадії 1/4 фіналу. Після цього головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії.

Очолити мадридців має Хабі Алонсо. Напередодні Баєр оголосив про відхід іспанського наставника по завершенню сезону.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид