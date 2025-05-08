Англійський фінал: Манчестер Юнайтед та Тоттенгем здобули перемоги у півфіналах Ліги Європи
У четвер, 8 травня, відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.
Манчестер Юнайтед з дублем Мейсона Маунта та голами Каземіро й Расмуса Гейлунна на "Олд Траффорд" розібрався з Атлетиком. В іспанського колективу м'яч в активі 21-річного Мікеля Хаурегісара.
У паралельному матчі Тоттенгем на виїзді не мав проблем із Буде/Глімт. "Шпори" у другій половині гри голами відзначились Домінік Соланке та Педро Порро.
За підсумками матчів-відповідей у фіналі зіграють англійські Манчестер Юнайтед та Тоттенгем
Ліга Європи
1/2 фіналу, 8 травня
Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1 (0:1)
(перший матч 3:0)
Голи: 0:1 – 31 Хаурегісар, 1:1 – 72 Маунт, 2:1 – 80 Каземіро, 3:1 – 85 Гейлунн, 4:1 – 90+1 Маунт
Буде/Глімт – Тоттенгем 0:2 (0:0)
(перший матч 1:3)
Голи: 0:1 – 63 Соланке, 0:2 – 69 Порро
Напередодні ПСЖ здобув перемогу над Арсеналом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та став другим фіналістом цьогорічного розіграшу турніру.