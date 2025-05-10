Двоє гравців Барселони відновились після травм напередодні Ель-Класіко
Двоє гравців каталонської Барселони відновились після травм та зможуть взяти участь у матчі 35 туру Ла Ліги проти Реала.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Мова йде про захисника Алехандро Бальде та хавбека Алекса Касадо. Обидва футболісти мали проблеми з колінами, але змогли вчасно відновитись.
Зустріч відбудеться в неділю, 11 травня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом за київським часом. На сайті "Чемпіон" буде доступна пряма онлайн-трансляція матчу.
Зазначимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.
Напередодні каталонці провели матч-відповідь з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Гансі Фліка зазнали поразки завдяки голу Давіде Фраттезі в овертаймі та покинули турнір.
Раніше повідомлялось, що Реал зацікавлений у поверненні свого ексфутболіста з Мілана.