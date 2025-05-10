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Двоє гравців Барселони відновились після травм напередодні Ель-Класіко

Володимир Максименко — 10 травня 2025, 14:20
Двоє гравців Барселони відновились після травм напередодні Ель-Класіко
Getty Images

Двоє гравців каталонської Барселони відновились після травм та зможуть взяти участь у матчі 35 туру Ла Ліги проти Реала.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Мова йде про захисника Алехандро Бальде та хавбека Алекса Касадо. Обидва футболісти мали проблеми з колінами, але змогли вчасно відновитись.

Зустріч відбудеться в неділю, 11 травня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом за київським часом. На сайті "Чемпіон" буде доступна пряма онлайн-трансляція матчу.

Зазначимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.

Напередодні каталонці провели матч-відповідь з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Гансі Фліка зазнали поразки завдяки голу Давіде Фраттезі в овертаймі та покинули турнір.

Раніше повідомлялось, що Реал зацікавлений у поверненні свого ексфутболіста з Мілана.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Алекс Бальде

Алекс Бальде

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