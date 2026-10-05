Збірна Угорщини оприлюднила заявку на матч з Україною у 4-му турі Ліги націй

Збірна Угорщини оголосила заявку на матч проти України в четвертому турі Ліги націй у дивізіоні В.

Про це повідомляє Федерація футболу Угорщини.

Порівняно зі стартовою заявкою на турнір вибули три гравці через травми: центрфорвард Бернабеш Варга (АЕК), захисник Роланд Шаллаї (Галатасарай) та півзахисник Каллум Стайлз (Вест Бромвіч). Їх замінили Донат Барань, Жолт Надь та Мілан Тот.

Водночас захисник Ліверпуля Мілош Керкез, який напередодні не підтримав публікацію свого батька фото з його сутичкою з Віктором Циганковим під російську музику, був дискваліфікований через перебір карток.

Заявка збірної Угорщини.

Воротарі: Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег), Армін Печі (Хартберг), Балаж Тот (Блекберн).

Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег), Армін Печі (Хартберг), Балаж Тот (Блекберн). Захисники: Бендегуз Болла (Рапід Відень), Марк Чінгер (Гронінген), Арон Докторіч (Вашаш), Акош Маркграф (Копенгаген), Жолт Надь (Пушкаш Академія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Осват (Ференцварош), Корнель Сюч (Войводина), Бенце Варконі (Карабах).

Бендегуз Болла (Рапід Відень), Марк Чінгер (Гронінген), Арон Докторіч (Вашаш), Акош Маркграф (Копенгаген), Жолт Надь (Пушкаш Академія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Осват (Ференцварош), Корнель Сюч (Войводина), Бенце Варконі (Карабах). Півзахисники: Арон Чонгваї (Сент-Етьєн), Андраш Шефер (Уніон Берлін), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Тамаш Сюч (Фамалікау), Алекс Тот (Борнмут), Раймунд Тот (Коньяспор), Мілан Віталіш (АЕК).

Арон Чонгваї (Сент-Етьєн), Андраш Шефер (Уніон Берлін), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Тамаш Сюч (Фамалікау), Алекс Тот (Борнмут), Раймунд Тот (Коньяспор), Мілан Віталіш (АЕК). Нападники: Донат Барань (АДО Ден Гаг), Габор Юрек (МТК Будапешт), Даніель Лукач (Пушкаш Академія), Йожеф Салаї (Пакш), Мілан Тот (Вашаш).

Зауважимо, що матч-відповідь проти Угорщини підопічні Андреа Мальдери проведуть 5 жовтня. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку, яка буде доступна за цим посиланням.

Збірна України також визначилась із заявкою на цей матч.

Перша зустріч на старті турніру між командами завершилася мінімальною перемогою (1:0) "синьо-жовтих". Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

Кілька днів тому збірна України зазнала першої поразки під керівництвом Андреа Мальдери, розгромно поступившись Північній Ірландії (0:3) у 3-му турі Ліги націй.

Нагадаємо, що напередодні футбольні здібності лідера угорської команди Домініка Собослаї високо оцінив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Колишній бомбардир київського Динамо Максим Шацьких вважає, що Україна буде фаворитом у протистоянні з "триколорними".