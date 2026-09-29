Чергова провокація: батько зірки збірної Угорщини опублікував фото сина з Циганковим під російську пісню

Батько захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза Себастьян Зан відзначився провокаційним дописом після матчу проти України.

Він опублікував в Instagram фото свого сина, на якому той тримає за футболку Віктора Циганкова, а на фон поставив російську композицію з промовистою назвою "Russian Paradise".

Фото було зроблено під час сутички, яка сталася наприкінці поєдинку Угорщина – Україна. Керкез схопив Циганкова за футболку після епізоду, в якому українці забили переможний м'яч.

Захиснику Ліверпуля дісталося за те, що він не встежив за Данилом Сіканом під час навісу Георгія Судакова з лівого флангу.

Сама сутичка стала однією з найпомітніших подій матчу, який завершився перемогою української збірної з рахунком 1:0. Наступного дня після гри батько Керкеза вирішив повернутися до цього епізоду, опублікувавши фото сина разом із Циганковим, але додав до нього композицію російського виконавця АК-47 "Russian Paradise".

Провокаційний сторіз швидко помітили вболівальники Ліверпуля, оскільки Керкез нині виступає за мерсисайдський клуб. Допис викликав обурення серед українських уболівальників, особливо з огляду на те, що Росія продовжує війну проти України.

До слова, Мілош Керкез раніше виступав за Борнмут, де його одноклубником був український захисник Ілля Забарний. Тепер угорець представляє Ліверпуль, а його батько після матчу проти України опинився в центрі уваги через неоднозначну публікацію в соцмережах.

Нагадаємо, напередодні збірна України експериментальним складом зіграла внічию зі збірної Грузії (0:0) у межах Ліги націй.