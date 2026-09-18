Угорщина оголосила заявку на матчі проти України в Лізі націй

Тренерський штаб збірної Угорщини визначився із заявкою команди на перші 4 матчі Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Угорщини.

Заявка збірної Угорщини:

Воротарі: Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег), Армін Печі (Хартберг), Балаж Тот (Блекберн)

Захисники: Бендегуз Болла (Рапід Відень), Марк Чінгер (Гронінген), Арон Докторіч (Вашаш), Мілош Керкез (Ліверпуль), Акош Маркграф (Копенгаген), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Осват (Ференцварош), Каллум Стайлз (Вест Бромвіч), Корнель Сюч (Войводина), Бенце Варконі (Карабах)

Півзахисники: Арон Чонгваї (Сент-Етьєн), Андраш Шефер (Уніон Берлін), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Тамаш Сюч (Фамалікау), Алекс Тот (Борнмут), Раймунд Тот (Коньяспор), Мілан Віталіш (АЕК)

Нападники: Габор Юрек (МТК Будапешт), Даніель Лукач (Пушкаш Академія), Дамір Реджич (РБ Зальцбург), Роланд Шаллаї (Галатасарай), Йожеф Салаї (Пакш), Барнабаш Варга (АЕК)

Збірна Угорщини під час наступної міжнародної паузи проведе 4 матчі Ліги націй, 2 із яких – проти України: 25 вересня та 5 жовтня. Також угорці зіграють проти Північної Ірландії та Грузії 28 вересня та 2 жовтня відповідно.

Раніше свою заявку оголосила збірна України.