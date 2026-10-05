Не виблискуй проти нас: Шевченко залишив меседж зірці збірної Угорщини перед грою з Україною

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко оцінив лідера збірної Угорщини Домініка Собослая та несподівано звернувся до зірки Ліверпуля.

Його цитує Nemzeti Sport.

"Якщо футболіст потрапляє до Ліверпуля і відіграє там важливу роль, це безперечно свідчить про його високий рівень. Звичайно, я бачив його гру. Окрім очевидного таланту, мене вражає його особистість. Добре видно, що він є лідером і проявляє це як у Ліверпулі, так і в збірній Угорщини. Від щирого серця бажаю йому всього найкращого та великих успіхів, але зараз хочу сказати йому: "Домінік, бажано не виблискуй проти нас!" – сказав Шевченко.

25-річний атакувальний півзахисник вже має за своєю спиною 68 матчів за національну команду, у яких відзначився 18 голами та 12 асистами.

Саме Домінік був одним із найактивніших учасників сутички наприкінці матчу 1-го туру Ліги націй-2026/27 Угорщина – Україна, який закінчився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" (0:1). На 90+2 хвилині Олександр Назаренко отримав другу жовту картку. Після цього зірка Ліверпуля Собослай почав активно сперечатися з Віктором Циганковим. Це зрештою переросло у штовханину, яку через декілька хвилин вдалося вгамувати.

Після зустрічі головний тренер угорців Марко Россі припустив, що, можливо, хтось образив його лідера команди.

Перед другою грою Собослай отримав відпочинок, пропустивши тренування. Матч Україна – Угорщина у Трнаві розпочнеться 5 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Напередодні Максим Шацьких назвав фаворита майбутнього поєдинку.