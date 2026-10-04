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Я не підтримую жодну агресію: Керкез – про скандальну публікацію свого батька в соцмережах

Олег Дідух — 4 жовтня 2026, 17:17
Я не підтримую жодну агресію: Керкез – про скандальну публікацію свого батька в соцмережах
Мілош Керкез
Getty Images

Захисник Ліверпуля та збірної Угорщини Мілош Керкез прокоментував скандальну публікацію свого батька Себастьяна у соцмережах.

Слова футболіста наводить 24.hu.

"Я ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримую жодної агресії! Я не з тих людей, які вважають прийнятним будь-що, що завдає шкоди іншим! Водночас під час футбольного матчу завжди є напруга, а в грі проти України я лише захищав нашого капітана, свого друга.

І я вчинив би так само, якби нашим суперником була будь-яка інша країна. Крім того, важливо розуміти, що я – не мій батько! Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки!", – заявив захисник.

Нагадаємо, 28 вересня Угорщина у 1 турі Ліги націй-2026 вдома програла 0:1 Україні. Наприкінці матчу в Керкеза трапилася сутичка з Віктором Циганковим.

Після матчу батько Керкеза виклав фото сутички на своїй сторінці в Інстаграмі під російську пісню "Russian Paradise". Через це і захисника, і його батька внесли в базу даних "Миротворця".

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