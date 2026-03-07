Лідери Реала пропустять перший матч проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Мадридський Реал не зможе розраховувати на своїх двох лідерів у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті

Про це інформує The Athletic.

Мова йде про півзахисника Джуда Беллінгема та нападника Кіліана Мбаппе. Англієць продовжує відновлюватись від травми підколінного сухожилля. Зазначалось, що Джуд літав у Лондон, аби проконсультуватись з іншим спеціалістом щодо свого ушкодження.

Не виключено, що 22-річний футболіст повернеться на футбольне поле до матчу-відповіді проти "містян" в ЛЧ, хоча реалістичніше буде побачити камбек Беллінгема на поле аж 22 березня, коли "вершкові" зіграють в Ла Лізі проти мадридського Атлетико.

Щодо Мбаппе теж немає точної визначеності. Повідомлялось, що Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовляється від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Мбаппе обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Водночас в оточенні француза подейкують про можливу серйозну травму. Існує думка, що задня хрестоподібна звʼязка лівого коліна Мбаппе перебуває на "межі" розриву.

Відзначимо, що перша зустріч Реала проти МанСіті відбудеться у середу, 11 березня (о 22:00 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" також втратив Родріго, у якого розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Через цю жахливу травму бразилець пропустить ЧС-2026