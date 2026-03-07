Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідери Реала пропустять перший матч проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 7 березня 2026, 07:51
Лідери Реала пропустять перший матч проти Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Джуд Беллінгем
Getty Images

Мадридський Реал не зможе розраховувати на своїх двох лідерів у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті

Про це інформує The Athletic.

Мова йде про півзахисника Джуда Беллінгема та нападника Кіліана Мбаппе. Англієць продовжує відновлюватись від травми підколінного сухожилля. Зазначалось, що Джуд літав у Лондон, аби проконсультуватись з іншим спеціалістом щодо свого ушкодження.

Не виключено, що 22-річний футболіст повернеться на футбольне поле до матчу-відповіді проти "містян" в ЛЧ, хоча реалістичніше буде побачити камбек Беллінгема на поле аж 22 березня, коли "вершкові" зіграють в Ла Лізі проти мадридського Атлетико.

Щодо Мбаппе теж немає точної визначеності. Повідомлялось, що Кіліан, якому діагностували розтягнення зв'язок лівого коліна, відмовляється від можливого хірургічного втручання через ризик пропустити чемпіонат світу-2026 з футболу.

Раніше іспанське видання Marca інформувало, що Мбаппе обурений роботою лікарів мадридського гранда та поїхав до Франції на обстеження. Нападника не влаштовував той факт, що протягом трьох місяців медики "вершкових" не змогли залікувати його дискомфорт у лівому коліні.

Водночас в оточенні француза подейкують про можливу серйозну травму. Існує думка, що задня хрестоподібна звʼязка лівого коліна Мбаппе перебуває на "межі" розриву.

Відзначимо, що перша зустріч Реала проти МанСіті відбудеться у середу, 11 березня (о 22:00 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що "Королівський клуб" також втратив Родріго, у якого розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Через цю жахливу травму бразилець пропустить ЧС-2026

Читайте також :
Невиправданий ризик: зірка Реала Родріго протягом трьох років грав із частковим розривом зв'язок
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Джуд Беллінгем

Ліга чемпіонів

Фігу назвав головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів
Провідні клуби Європи вимагають від УЄФА збільшити заявку на Лігу чемпіонів до 28 гравців – Guardian
Фанатам Галатасарая заборонили відвідувати матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля
УЄФА покарала Тоттенгем через нацистські вітання фанів під час матчу Ліги чемпіонів
УЄФА оприлюднила розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Останні новини