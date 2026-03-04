Невиправданий ризик: зірка Реала Родріго протягом трьох років грав із частковим розривом зв'язок

Правий вінгер мадридського Реала Родріго грав із частковим розривом зв'язок коліна ще з 2023 року.

Про це повідомляє The Athletic.

Мадридський клуб та сам бразильський футболіст групи атаки ще три роки тому вирішили обійтись консервативним лікуванням, хоча Родріго добре знав, що такий ризик може привести до повноцінного розриву зв'язок, що у підсумку й сталось.

Через невиправданий ризик Родріго тепер вибув із футболу на 6-10 місяців, через що пропустить чемпіонат світу-2026.

Його вже підтримали його український одноклубник Андрій Лунін і капітан Сантоса Неймар.

У поточному сезоні-2025/26 Родріго відіграв 27 ігор в усіх турнірах (3 голи та 6 асистів). Загалом за його спиною 297 матчів за Реал та контракт до кінця червня 2028-го.

Нагадаємо, що також у лазареті іспанського гранда досі присутні Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе.

Додамо, що наступний поєдинок Реала запланований на п'ятницю, 6 березня. У цей день "вершкові" гостюватимуть на полі Сельти у рамках 27 туру іспанської Ла Ліги.