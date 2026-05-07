Занадто багато було проти нас: тренер Баварії розкритикував суддівство у півфіналі Ліги чемпіонів

Наставник Баварії Венсан Компані висловився про суддівство в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ (1:1).

Його слова передає BBC.

Бельгійський тренер вважає, що арбітри припустилися декількох помилок, які мали велике значення на підсумковий результат. Він заявив, що це стосується й першого протистояння у Парижі.

"Нам потрібно подивитися на деякі епізоди, які були вирішені суддями у двох матчах. Це ніколи не буде виправданням усього, що відбувається, але це важливо. Якщо подивитися обидва поєдинки, то, напевно, занадто багато було проти нас. Щодо ситуацій із рукою – я розумію правила. У першому матчі м'яч спочатку влучив Девісу в тіло, а потім у руку, але судді сказали, що через траєкторію подачі це пенальті.

У другій грі рука Жоау Невеша була піднята, м'яч у неї влучив. Але через те, що це був пас від партнера, пенальті не призначили. Однак якщо подивитися на обидва епізоди, то за наявності хоч краплі здорового глузду стає просто смішно. Це абсурд, як би там не було. Це не пояснює весь матч, але в підсумку все вирішив один гол. Далі – друга жовта картка Нуну Мендешу. Мені здалося, що арбітр уже хотів її показати, але потім відсмикнув руку, бо зрозумів, що вже давав йому попередження, і не захотів його вилучати", – сказав Компані.