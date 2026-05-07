Гендиректор Баварії поставив під сумнів компетентність арбітра у другому матчі ЛЧ проти ПСЖ

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен висловився з приводу суддівства у матчі-відповіді проти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

Його слова наводить Керрі Хау.

Представник мюнхенського клубу розкритикував УЄФА, який призначив португальця Жуана Піньєйру на таку важливу гру.

"Це щонайменше дивно, що суддю, у якого лише 15 матчів в Лізі чемпіонів, призначають обслуговувати таку гру. І це, можливо, пояснює деякі його рішення", – сказав Дрезен.

Відзначимо, що португальський рефері почав судити матчі ЛЧ із сезону-2022/23. Відтоді відсудив 15 ігор, у яких показав 58 жовтих карток, одне вилучення та поставив 2 пенальті.

Також роботу головного арбітра розкритикували головний тренер Баварії Венсан Компані та легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер.

Матч-відповідь закінчився мировою 1:1, а сумарно за двома поєдинками – 6:5 на користь ПСЖ. У фіналі Ліги чемпіонів парижани зіграють проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

