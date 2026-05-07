Дембеле забив третій найшвидший гол в історії півфіналів ЛЧ

Вінгер ПСЖ Усман Дембеле забив третій за швидкістю гол у півфіналах Ліги чемпіонів.

Володар "Золотого м'яча-2025" відкрив рахунок у матчі відповіді 1/2 фіналу ЛЧ на другій хвилині, 19-й секунді гри.

Швидше за француза забивали у півфіналах лише два гравці: форвард Інтера Маркус Тюрам у ворота Барселони у сезоні 2024/25 (30-та секунда) та Кевін де Брюйне за Манчестер Сіті в матчі проти Реала в кампанії 2021/22 (1 хвилина 34 секунди).

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен зіграв внічию з Баварією (1:1) у другому півфіналі ЛЧ. Цього результату виявилося достатньо, щоб вийти до фіналу, адже у першій грі суперників була зафіксована перемога парижан – 5:4.

У вирішальному матчі команда Луїса Енріке зіграє проти лондонського Арсеналу. Поєдинок відбудеться 30 травня 2026 року у Будапешті.

Раніше повідомлялося, що вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став рекордсменом ЛЧ за серією результативних матчів у плейоф.