Президент ПСЖ – про вихід до фіналу Ліги чемпіонів: Це не та команда, що минулого року

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі відреагував на вихід свого клубу до фіналу Ліги чемпіонів-2025/26, вибивши у півфіналі мюнхенську Баварію.

Його слова наводить L'Equipe.

Він розповів, що мав розмову з тренером та футболістами, пригадавши, що "Альянц Арена" є фартовою для команди. Саме на домашній арені Баварії французький колектив розбив міланський Інтер 5:0 у фіналі попереднього розіграшу ЛЧ-2024/25.

"Ми створили історію на стадіоні в Мюнхені минулого року, вигравши ЛЧ, і ми зробили це знову. Перед грою я сказав тренеру та гравцям, що ми на нашому стадіоні. Емоційно це справді, справді чудове відчуття. Ми другий раз поспіль у фіналі, це щось неймовірне. Чи приніс минулий фінал більше задоволення? Це інакше. Важко вийти у фінал другий рік поспіль. Це чудово, тому що ми пройшли довгий шлях. Усі казали, що Парі Сен-Жермен – це не та команда, що минулого року. Але ми справді показали, що ми все ще тут, що у нас досі чудова команда", – сказав Аль-Хелаїфі.

Бос французького гранда запевнив, що ПСЖ не буде зупинятись на двох поспіль виходах до фіналу турніру, а у наступних сезонах хоче продовжити своє домінування на єврокубковій арені.

Також Аль-Хелаїфі висловився про можливе продовження співпраці з головним тренером команди Луїсом Енріке. Він наголосив, що наразі уся увага зосереджена на фіналі Ліги чемпіонів та найближчому турі Ліги 1, аби гарантувати собі чемпіонство Франції.

"Луїс Енріке – це найкращий тренер у світі. Він дуже щасливий тут. Цей тренер здійснив революцію у футболі, не лише в ПСЖ, а й в історії футболу. Але він не просто тренер, як людина – він ще кращий. Ми всі дуже ним задоволені", – відповів власник парижан.

Вже 10 травня (о 22:00) ПСЖ зіграє проти Бреста. Напередодні підопічні Енріке з 70 балами лідирує у таблиці Ліги 1, випереджаючи Ланс, який йде другим, на 6 очок.

У фіналі Ліги чемпіонів парижани зіграють проти лондонського Арсенала. Зустріч відбудеться 30 травня (о 22:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Додамо, що центрбек Ілля Забарний став п'ятим українським футболістом, який пробився до фіналу ЛЧ.