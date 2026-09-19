Пишаюся тим, що забив 101 гол у Бундеслізі так швидко: Кейн оцінив свій бомбардирський рекорд

Нападник Баварії Гаррі Кейн задоволений, що йому настільки швидко вдалося встановити гольовий рекорд німецької Бундесліги, перетнувши позначку у 100 м'ячів.

Його слова передає Bayern & Germany.

Він подякував команді, яка зробила великий внесок у його рекорд, відзначивши партнерів атакувальної лінії.

"Останнім часом ми перемагали та забивали, але нам не вдавалося вийти на найвищий рівень. Сьогодні (18 вересня – прим. ред.) було важливо нарешті зіграти саме так, особливо безпосередньо перед паузою на матчі збірних. Я дуже пишаюся тим, що забив 101 гол у Бундеслізі так швидко. Мені сподобалася кожна секунда. Граючи з Майклом Олісе, Луїсом Діасом, Джамалом Мусіалою, я знаю, що моменти будуть. Дякую команді та клубу. Мати таку статистику – це чудово. Продовжуймо в тому ж дусі", – сказав Кейн.

Англійський форвард забив два голи у ворота Уніона у 4-му турі Бундесліги, які стали для нього 100-м та 101-м у німецькій першості. Для цього фантастичного показника Гаррі знадобилося 98 матчів. Він став найшвидшим гравцем чемпіонату, який досяг цієї результативної позначки.

Поєдинок Баварія – Уніон закінчився розгромною перемогою мюнхенців із рахунком 7:0. Хеттрик у свій актив записав Олісе, який став для нього дебютним на клубному рівні. Раніше він забивав тричі в одному поєдинку лише у товариській зустрічі збірної Франції (проти Північної Ірландії).

Нагадаємо, що Кейн є одним із фаворитів у боротьбі за Золотий м'яч-2026, усі номінанти якого визначилися 8 вересня. Раніше Гаррі оцінив свої шанси на здобуття індивідуальної нагороди. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.

Додамо, що команда Венсана Компані після грандіозної перемоги очолила турнірну таблицю Бундесліги (10 балів). Однак вже 19 вересня мюнхенців можуть скинути із вершини.