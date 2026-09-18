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Кейн встановив бомбардирський рекорд Бундесліги

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 23:07
Кейн встановив бомбардирський рекорд Бундесліги
Гаррі Кейн
X/ FC Bayern

Англійський нападник Баварії Гаррі Кейн у матчі з Уніоном відзначився 100 голом у Бундеслізі, зробивши це найшвидше в історії турніру.

Кейн на 39-й хвилині поєдинку реалізував пенальті у грі 4-го туру чемпіонату Німеччини. Цей гол став для форварда 100-м у межах Бундесліги, і для цього йому знадобилося 98 матчів, що є новим рекордом турніру.

Зазначимо, що у другій половині гри Гаррі оформив дубль, а Баварія завершила зустріч розгромною перемогою – 7:0.

Відзначимо, що Кейн увійшов до числа номінантів на Золотий м'яч-2026. Гаррі, якого називають одним із фаворитів на перемогу, раніше оцінив свої шанси на здобуття індивідуальної нагороди.

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