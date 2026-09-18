Баварія з рекордними голами Кейна розгромила Уніон Берлін у стартовому матчі 4 туру Бундесліги

Баварія здобула розгромну перемогу над Уніоном у матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

Поєдинок у Мюнхені завершився з рахунком 7:0 на користь господарів.

Рахунок на 18-й хвилині відкрив Джамал Мусіала. Ще до перерви перевагу мюнхенців збільшили Гаррі Кейн, який реалізував пенальті, та Майкл Олісе – 3:0.

Після перерви команда не зупинилася. На 54-й хвилині Кейн оформив дубль, побивши бомбардирський рекорд чемпіонату, а згодом відзначився Ісмаель Саїбарі.

Головним героєм заключної частини зустрічі став Олісе. Француз забив на 73-й та 76-й хвилинах і таким чином оформив хет-трик. Від першого до третього гола вінгеру знадобилося 33 хвилини.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

4-й тур, 18 вересня

Баварія – Уніон Берлін 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 18 Мусіала, 2:0 – 39 Кейн (пен.), 3:0 – 43 Олісе, 4:0 – 54 Кейн, 5:0 – 70 Саїбарі, 6:0 – 73 Олісе, 7:0 – 76 Олісе

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