Це був найкращий сезон у моєму житті: Кейн – про інтригу навколо Золотого м'яча-2026

Нападник Баварії Гаррі Кейн зробив заяву про минулий сезон-2025/26 на тлі розмов про його можливу перемогу у голосуванні за Золотий м'яч-2026.

Його цитує Marca.

Англійський форвард мюнхенського клубу назвав його найкращим у кар'єрі, зробивши акцент на своїй результативності.

"Я ніколи не любив багато говорити про себе. Єдине, що можу сказати: минулий сезон був неймовірним – як для мене особисто, так і для команди. Безумовно, це був найкращий сезон у моєму житті. Правда, що 73 голи – другий найкращий результат в історії після 82 голів Ліонеля Мессі у 69 матчах сезону-2011/12 – говорять самі за себе. Я надзвичайно пишаюся цим. Можу лише подякувати своїм партнерам по команді та всім, хто допоміг зробити це можливим. Але Золотий м’яч не в моїх руках", – сказав Гаррі.

Водночас Кейн додав, що Золотий м'яч ще йому не гарантований, адже доля нагороди залежить від голосування людей. Забивний футболіст німецького гранда зазначив, що минулий сезон вже став історією, тому він повністю концентрується на новому сезоні- 2026/27 (вже 4 голи та 1 асист у 6 іграх).

"Я знаю, що про Золотий м'яч багато говоритимуть до жовтня, адже це дуже престижна нагорода. Так, багато людей мені про це говорили, і, можливо, це хороший знак. Звичайно, те, що церемонія відбудеться в моєму рідному місті, зробило б цю подію ще особливішою. Тож так, дивне відчуття, що цього року церемонія відбудеться саме там. Нам залишається чекати й побачити, що станеться", – відповів форвард збірної Англії.

Відзначимо, що Кейн увійшов до числа номінантів на Золотий м'яч-2026. Гаррі, якого називають одним із фаворитів на перемогу, раніше оцінив свої шанси на здобуття індивідуальної нагороди.

Також серед потенційних володарів ЗМ-2026 найбільше називають Ліонеля Мессі, Ламіна Ямала та Кіліана Мбаппе.

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026, а організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.