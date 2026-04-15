Арбелоа оцінив майбутній матч-відповідь проти Баварії в ЛЧ: Важливо використовувати свої моменти

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями перед другим чвертьфіналом Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Його слова наводить УЄФА.

Наставник "вершкових" переконаний, що у Мюнхені у його команди не буде так багато моментів, тому потрібно максимально реалізувати усе, що буде створене.

"Нам потрібно покращити багато аспектів нашої гри. Важливо використовувати свої моменти, оскільки у нас їх буде не так багато, як у першому матчі. Йдеться про впевненість. Ми повинні грати дуже добре", – заявив Арбелоа.

Матч-відповідь Баварія – Реал відбудеться 15 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Перша зустріч закінчилась перемогою Баварії у Мадриді 2:1.

Напередодні другого очного протистояння обидва європейські гранди провели поєдинки у внутрішніх чемпіонатах. Команда Альваро Арбелоа втратила домашню перемогу над Жироною, розписавши нічию 1:1, тоді як Баварія розгромила на виїзді Санкт-Паулі 5:0.

