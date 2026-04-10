Лунін пропустив, Циганков не забив: Реал втратив перемогу над Жироною у 31 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 10 квітня, відбувся стартовий матч 31 туру іспанської Ла Ліги, у якому Реал вдома не зміг обіграти Жирону.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Всі головні події розгорнулися у другій половині поєдинку, коли Реал вийшов вперед після голу Вальверде, однак довго у лідерах "вершкові" не були, адже трохи згодом Лемар відновив паритет на табло.

Надалі рахунок залишився незмінним до фінального свистка.

Зазначимо, що ворота Реала захищав український воротар Андрій Лунін (оцінка SofaScore 6.7), водночас у старті Жирони з перших хвилин вийшов його земляк Віктор Циганков (оцінка 7.0), який провів весь поєдинок.

Ще один український гравець каталонського клубу Владислав Ванат пропускав протистояння через травму.

Голи: 1:0 – 51 Вальверде, 1:1 – 62 Лемар

Напередодні Віктор Циганков провів 100-й матч у топовому європейському чемпіонаті.