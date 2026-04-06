Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Арбелоа: Компані робить неймовірну роботу в Баварії

Олег Дідух — 6 квітня 2026, 16:45
Альваро Арбелоа
Getty Images

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (7 квітня, 22:00).

Слова фахівця наводить As.

"Баварія проводить винятковий сезон. Ми знаємо, який рівень вимог вона поставить нам на полі. Історія наших протистоянь із Баварією завжди особлива. "Бернабеу" знову переживе велику ніч Ліги чемпіонів. Це дуже добре організована команда, у якої одразу видно її стиль та ігрові схеми.

Вона дуже агресивно діє в обороні, ставлячи суперника у ситуації, коли всі їхні гравці неймовірно добре відпрацьовують позаду. А з м'ячем вони створюють небезпеку на флангах завдяки талановитим футболістам. На мій погляд, це дуже збалансована команда з багатьма сильними сторонами, і вони надзвичайно відповідальні в обороні. Компані заслуговує на кожну похвалу, адже він робить неймовірну роботу в Баварії", – заявив тренер.

Раніше повідомлялося про те, що лише титул переможця Ліги чемпіонів врятує Арбелоа від звільнення з Реала наприкінці поточного сезону.

Реал Мадрид Баварія Мюнхен Альваро Арбелоа

Останні новини