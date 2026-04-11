Це пенальті і тут, і на Місяці: тренер Реала розкритикував суддівство в матчі з Жироною

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про дії арбітра в матчі 31-го туру Ла Ліги проти Жирони (1:1).

43-річного фахівця цитує Marca.

На думку Арбелоа, головний арбітр матчу Хав'єр Альберола Рохас мав призначати пенальті у ворота суперників за падіння Кіліана Мбаппе на 88-й хвилині зустрічі.

"Для мене це пенальті і тут, і на Місяці – і це ще один подібний випадок. Ще один тиждень – те саме, що й завжди.

Чому не втрутився VAR? Цього ніхто не розуміє. VAR втручається тоді, коли йому зручно. Я вже висловлював свою думку, і ці епізоди лише її підтверджують. Це абсолютно очевидний момент. На Кіліані свистіли фоли й за менше. У нас уже було багато таких ситуацій – і цього тижня, і минулого в матчі проти Мальорки (1:2). Усе як завжди", – сказав Арбелоа.