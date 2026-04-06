Названо єдину умову, яка врятує Арбелоа від звільнення з Реалу

Альваро Арбелоа уникне звільнення з посади головного тренера мадридського Реала лише в разі перемоги в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє As.

У суботу, 4 квітня, Реал у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги програв Мальорці 1:2. Відставання від Барселони за 8 турів до фінішу сезону зросло до 7 очок, що робить шанси столичного клубу на чемпіонство примарними.

Таке турнірне становище Реала робить вкрай малоймовірним продовження співпраці з головним тренером Альваро Арбелоа. Він втримається на своїй посаді після завершення сезону лише в разі перемоги в Лізі чемпіонів. У чвертьфіналі команда зіграє з Баварією.

Арбелоа очолює Реал із січня поточного року. Під його керівництвом команда провела 18 матчів, у яких в середньому набирала 2,17 очка за гру.