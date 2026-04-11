Боруссія Дортмунд програла Баєру, Айнтрахт здолав Вольфсбург у 29 турі Бундесліги

У суботу, 11 квітня, низкою матчів продовжився 29-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у центральному матчі ігрового дня Боруссія Дортмунд вдома поступилася Баєру. Єдиний, і як виявилося, переможний гол, у кінці першого тайму забив Андріх.

Водночас Вольфсбург на виїзді поступився Айнтрахту, Гайденгайм обіграв Уніон Берлін. а РБ Лейпциг завдав поразки Боруссії Менхенгладбах.

Закриватиме ігровий футбольний вечір в Німеччини протистояння, у якому Баварія на виїзді зіграє проти Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

29 тур, 11 квітня

Боруссія Дортмунд – Баєр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Андріх

Вольфсбург – Айнтрахт 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Гойлунд, 0:2 – 32 Калімуендо, 1:2 – 90+7 Пейчинович

Гайденгайм – Уніон Берлін 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Гонзак, 2:0 – 36 Гонзак, 2:1 – 75 Кверфельд, 3:1 – 79 Зівзівадзе

РБ Лейпциг – Боруссія Менхенгладбах 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Діоманде

19:30 Санкт-Паулі – Баварія

Нагадаємо, у стартовому матчі 29 туру Аугсбург зіграв унічию з Гоффенгаймом.