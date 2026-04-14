Легендарний чемпіон світу розповів, чого бракує нинішньому Реалу перед битвою проти Баварії в ЛЧ

Легендарний у минулому німецький футболіст висловився про майбутнє друге протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія – Реал.

Його цитує Sky Sport.

За його словами, усі ознаки вказують на тріумф мюнхенського клубу перед матчем-відповіддю у Німеччині. Таку думку він назвав не лише через поразку "вершкових" 1:2 у першій зустрічі або останні невдачі мадридського гранда, а й через нестабільність Реала у поточному сезоні-2025/26.

Маттеус розповів, що у команди Альваро Арбелоа мало шансів стати чемпіоном Ла Ліги або перемогти в ЛЧ, а з Кубку Короля вона вже вибула.

"Увесь сезон у Мадриді панувала нестабільність, особливо після зміни тренера. Але у мене є відчуття, що Реалу просто бракує характеру", – заявив Лотар.

Відзначимо, що у Ла Лізі "Королівський клуб" після 31 туру посідає 2-гу позицію у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 70 балів. Відставання від лідера розіграшу Барселони складає 9 очок.

Він пригадав попередніх лідерів іспанського клубу Тоні Крооса, Луку Модрича та Серхіо Рамоса, які формували індивідуальність команди, яка, на його думку, зараз зникла.

"Нинішні футболісти Реала – швидкі, технічні, сильні індивідуально, як ми бачили в першому матчі, але вони не випромінюють тієї потужності, яка була раніше. Це хороші гравці, але жоден із них не є іконою – ні Вінісіус, ні Джуд Беллінгем, ні Кіліан Мбаппе – і саме цього бракує Реалу", – додав чемпіон світу-1990.

Матч-відповідь Баварія – Реал відбудеться у середу, 15 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що легендарний опорний півзахисник збірної Німеччини серйозно травмувався під час катання на лижах у горах.