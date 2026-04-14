Володар Золотого м'яча назвав завдання Реала у другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії

Колишній лідер мадридського Реала Луїш Фігу висловився про майбутній матч-відповідь "вершкових" проти мюнхенської Баварії в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить AS.

Володар Золотого м'яча-2000 назвав головне завдання "Королівського клубу" після домашньої поразки 1:2.

"Безумовно, ефективність важлива, особливо в такому матчі. До того ж гра відбувається на виїзді та з відставанням після першого поєдинку. Головне – стримати силу атаки Баварії. Не страждати і якомога швидше взяти гру під контроль", – сказав Фігу.

Ексгравець Реала та Барселони виділив у складі мадридського гранда Джуда Беллінгема, який, за його словами, добре увійшов у гру в першому чвертьфінальному поєдинку. Англієць отримав 28 ігрових хвилин.

"Беллінгем у першому матчі на "Бернабеу" дуже добре увійшов у гру з лави запасних і має більш ніж достатньо якості, щоб загострювати та змінювати результат. Для мене Джуд завжди має бути на полі – це логічно", – додав легендарний колишній вінгер.

У поточному сезоні-2025/26 Беллінгем вже взяв участь у 32-х зустрічах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Матч-відповідь Баварія – Реал відбудеться у середу, 15 квітня. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Напередодні другого очного протистояння обидва європейські гранди провели поєдинки у внутрішніх чемпіонатах. Команда Альваро Арбелоа втратила домашню перемогу над Жироною, розписавши нічию 1:1, тоді як Баварія розгромила на виїзді Санкт-Паулі 5:0.