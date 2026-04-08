Арбелоа – про поразку від Баварії: Якщо якась команда може перемогти в Мюнхені, то це Реал

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа відреагував на домашню поразку своєї команди у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії (1:2).

Його цитує сайт "вершкових".

Наставник відзначив, що цього фіаско його підопічні могли б уникнути, якби їм трішки більше пощастило у другому таймі. Арбелоа запевнив, що Реал грав проти чудового суперника, який одразу використовує помилки опонента.

"Зрозуміло, що ми забили гол, який дав нам надію, і шкода, що ми не реалізували один з наших шансів. Це буде нелегко, але якщо якась команда може перемогти в Мюнхені, то це Реал Мадрид. Ми показали, що можемо завдати їм болю та забивати голи. У нас було багато шансів забити ще один гол. Ми багато чого навчимося з того, що сталося, і з того, як вони грали", – заявив коуч мадридців.

Тренер "Королівського клубу" додав, що Баварія дуже давно працює під керівництвом Венсана Компані, тому її гра відшліфована до найменших деталей. Попри це Арбелоа вірить у свою команду та її перемогу у матчі-відповіді.

Друга зустріч Баварія – Реал відбудеться 15 квітня о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що у першому поєдинку володіння іспанського гранда захищав Андрій Лунін, який здійснив декілька красивих сейвів. Український воротар вже відреагував на поразку своєї команди.