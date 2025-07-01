Баварія включила вінгера Ліверпуля до списку трансферних цілей

Баварія включила вінгера Ліверпуля Луїса Діаса до списку літніх трансферних цілей.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенський клуб шукає лівого вінгера, незалежно від можливого підписання Ніка Вольтемаде зі Штутгарта.

Баварія вже зібрала всю необхідну інформацію про колумбійського футболіста. Проте, наразі прямих переговорів з Ліверпулем ще не було. Зазначається, що колумбієць може покинути клуб, якщо надійде хороша пропозиція.

У сезоні-2024/25 на рахунку Діаса 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року.

Напередодні повідомлялося, що Аль-Наср готовий виділити 85 млн євро на трансфер вінгера збірної Колумбії.

Раніше Баварія в матчі з 6 голами перемогла Фламенгу. В 1/4 фіналу підопічні Венсана Компані зустрінуться з переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату та Кубку Франції – ПСЖ. Парижани розгромили Інтер Маямі у першому матчі плейоф. Поєдинок запланований на 5 липня.