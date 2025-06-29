Аль-Наср готує 85 мільйонів на вінгера Ліверпуля

Аль-Наср зацікавлений у підписанні вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїса Діаса.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За їхньою інформацією, клуб Кріштіану Роналду шукає підсилення на позицію лівого вінгера, і саме Діас є їхнім пріоритетним варіантом. За 28-річного колумбійця Аль-Наср готовий заплатити більше 85 мільйонів євро.

Сам Діас готовий покинути Барселону цього літа, проте його пріоритетним варіантом продовження кар’єри є Барселона.

У поточному сезоні на рахунку Діаса 17 голів і 8 асистів у 50 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося про те, що незабаром Аль-Наср очолить Жорже Жезуш. Інші свої кроки на трансферному ринку керівництво клубу вже узгоджуватиме з ним.