Баварія презентувала особливу футболку до індійського свята Дівалі
Мюнхенська Баварія підготувала незвичайну колаборацію з індійським митцем Абхаєм Сехгалом. Разом вони створили унікальний дизайн футбольної футболки, присвячений одному з найважливіших свят Індії — Дівалі, яке також відоме як свято вогнів.
Це свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом, а також уособлює надію, добробут і новий початок. Традиційно під час Дівалі люди прикрашають оселі яскравими вогниками, запалюють лампадки та запускають феєрверки.
Працюючи над особливою моделлю, Сехгал використав традиційні індійські ремісничі техніки, зокрема вишивку та розпис.
Футболку оздобили насиченими кольорами, зображеннями слонів і квітковими мотивами, натхненними національними орнаментами Індії.
Нагадаємо, цього року Фестиваль вогнів відзначається з 6 по 10 листопада, а головний день свята (Лакшмі-пуджа) припадає на неділю, 8 листопада.
Раніше повідомлялося, що Баварія продовжила контракт із володарем Золотого м'яча.