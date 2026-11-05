Баварія презентувала особливу футболку до індійського свята Дівалі

Мюнхенська Баварія підготувала незвичайну колаборацію з індійським митцем Абхаєм Сехгалом. Разом вони створили унікальний дизайн футбольної футболки, присвячений одному з найважливіших свят Індії — Дівалі, яке також відоме як свято вогнів.

Це свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом, а також уособлює надію, добробут і новий початок. Традиційно під час Дівалі люди прикрашають оселі яскравими вогниками, запалюють лампадки та запускають феєрверки.

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Працюючи над особливою моделлю, Сехгал використав традиційні індійські ремісничі техніки, зокрема вишивку та розпис.

Футболку оздобили насиченими кольорами, зображеннями слонів і квітковими мотивами, натхненними національними орнаментами Індії.

A thread of tradition. A touch of India. A jersey that brings us together. 🇮🇳❤️ From India to Munich, celebrating Diwali through the art of Indian craftsmanship. ✨ A special thank you to Abhay Sehgal for creating this beautiful jersey design. 🙏 https://t.co/No9B16Bv5n — FC Bayern (@FCBayernEN) November 4, 2026

Нагадаємо, цього року Фестиваль вогнів відзначається з 6 по 10 листопада, а головний день свята (Лакшмі-пуджа) припадає на неділю, 8 листопада.

Раніше повідомлялося, що Баварія продовжила контракт із володарем Золотого м'яча.