Ноєр повторно травмував стопу в матчі проти Майнца

Основний голкіпер Баваріє Мануель Нойєр отримав повторну травму стопи в матчі 9 туру Бундесліги проти Майнца (перемога 2:1).

Про це повідомляє Goal.com.

Ноєр лише цього тижня повернувся на поле після того, як пропустив останні 4 матчі Баварії через травму стопи. Проте наприкінці першого тайму в нього стався рецидив, і ветеран був змушений достроково покинути поле.

"Він знову відчув щось у стопі. Поки що ми нічого не знаємо, але це виглядає не дуже добре", – сказав асистент головного тренера Баварії Аарон Данкс.

Хавбек Йозуа Кімміх також налаштований песимістично:

"Для нас це було б надзвичайно важким ударом, якби він вибув із гри. Схоже, що він не зможе повернутися до тренувань уже через тиждень. Ману ніколи не зізнається, що йому боляче, тому, коли він все-таки залишає поле, це, на жаль, найімовірніше, щось серйозне", – заявив півзахисник.

Зазначимо, що в матчі про Майнца Ноєр став найстаршим гравцем у історії Баварії, який виходив на поле у матчі Бундесліги – 40 років і 225 днів. Він побив рекорд свого колеги за амплуа Бернда Дреєра – 40 років і 198 днів.