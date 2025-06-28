Штутгарт назвав ціну на Вольтемаде – Баварія пропонує вдвічі менше

Штутгарт готовий розглядати продаж Ніка Вольтемаде лише за умови пропозиції в 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє Kicker.

Раніше з'явилася інформація, що мюнхенська Баварія вже досягла усної домовленості з 23-річним Вольтемаде. Втім серйозною розбіжністю між клубами є сума трансферу.

Баварія наразі пропонує 50 мільйонів, в той час як Штутгарт оцінює німця у 100 мільйонів євро. "Клаусула" у контракті Вольтемаде не передбачена, тож все буде залежати від того, чи домовляться між собою клуби.

У Баварії відзначають універсальність нападника, однак наразі не мають наміру платити за гравця понад 60 млн. У сезоні 2024/25 Вольтемаде зіграв 28 матчів у Бундеслізі і забив 12 м’ячів. Трансфермаркет оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Баварія придивляється до вінгерів Арсенала та Ліверпуля.