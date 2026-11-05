Стала відома зарплата Кейна за новим контрактом із Баварією

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн за новим контрактом із Баварією отримуватиме щонайменше 25 мільйонів євро на рік брутто.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, 5 листопада Кейн продовжив контракт із Баварією до літа 2029 року. Розміри зарплати форварда чемпіони Німеччини не розголошували. Проте Плеттенберг запевняє, що йдеться про щонайменше 25 мільйонів євро на рік до оподаткування.

Інший авторитетний інсайдер, Девід Орнштейн, точної суми не називає, проте повідомляє, що угода з Кейном стала найбільшою в історії Баварії.

За інформацією Орнштейна, за розміром базової зарплати Кейн став найбільш високооплачуваним гравцем Європи, хоча з урахуванням бонусів деякі гравці його випереджають.

Попри 33-річний вік Кейна, Баварія сподівається, що новий контракт форварда не буде останнім для англійця, і планує зберегти гравця на більш тривалий термін.

Зазначимо, що Кейн виступає за мюнхенців з літа 2023 року. Він перейшов із Тоттенгема за 95 мільйонів євро.

За цей час він провів за Баварію 161 матч, у яких забив 156 голів і віддав 41 результативну передачу.

Кейн виграв п'ять трофеїв, які стали першими для нього в кар'єрі. Крім того, напередодні він отримав "Золотий м'яч-2026", випередивши мінімально в голосуванні зірку Реала Кіліана Мбаппе.