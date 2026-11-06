Баварія націлилася на 18-річного польського таланта

Вінгер Порту та збірної Польщі Оскар Пєтушевскі може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, трансфер можливий наступного літа. У Баварії вбачають у 18-річному поляку потенційного дублера Луїсу Діасу.

Переговори між клубами вже почалися. У контракті Пєтушевскі з Порту прописана клаусула в розмірі 60 мільйонів євро, Transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів.

Вінгер перейшов у Порту з Ягеллонії в січні поточного року за 8,6 мільйона євро, у поточному сезоні провів 4 матчі в усіх турнірах і відзначився одним забитим голом. Тінейджер уже дебютував за дорослу збірну Польщі, за яку провів 6 матчів.

Раніше Баварія продовжила контракт із Гаррі Кейном до літа 2029 року.