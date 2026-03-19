Бартулович прокоментував перемогу над Полтавою та рішення КДК УАФ щодо проведення матчу з Вересом

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував гру своєї команди після перемоги над Полтавою у 21-му турі УПЛ.

Його слова передає пресслужба клубу.

Наставник харківського клубу відзначив важливість ротації складу після попереднього поєдинку 20-го туру проти Шахтаря (0:1 – поразка "жовто-синіх") та похвалив гравців за їхнє ставлення до роботи.

"Насамперед вітаю команду з перемогою і дякую хлопцям за ставлення. Це був важкий матч після гри з Шахтарем. Ми зробили ротацію – шість нових гравців. Хтось давно не грав, хтось дебютував у стартовому складі, і одразу ж відзначився дебютним голом. Ми раді, що сьогодні перемогли, і йдемо на паузу збірних у гарному настрої".

Тренер також пояснив вплив забитого м'яча наприкінці першого тайму на подальший перебіг подій на полі.

"Мабуть, так. У нас було багато моментів, які не реалізували раніше – якби забили швидше, було б спокійніше. Але добре, що вдалося відзначитися наприкінці тайму. Водночас не можна було розслаблятися, адже Полтава – небезпечна команда: багато боротьби, довгі передачі. Вони також створювали моменти біля наших воріт".

Крім того, Бартулович висловився щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ про проведення матчу з Вересом та результатів жеребкування Кубку України.

"Я радий, що прийнято рішення зіграти матч з Вересом і все вирішиться на футбольному полі. Щодо жеребкування – ми були готові до будь-якого суперника. Нам випала команда з Чернігова. Я добре знаю їхнього тренера і поважаю цю команду – вони виконують хорошу роботу. Буде цікаве протистояння".

Нагадаємо, номінально домашній матч у Житомирі завершився перемогою Металіста 1925 над Полтавою з рахунком 2:0 завдяки голам Пітера Ітодо та Кауана Баптістелли.

Після цього поєдинку харківський клуб із 34 балами посідає п'яте місце в турнірній таблиці, тоді як полтавська команда замикає її з дев'ятьма очками.