Перевірка для Динамо, шанс для ЛНЗ та спогади про гольову феєрію: прев'ю 21 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга перед двотижневою міжнародною перервою, викликаною матчами збірної, проведе 21-й тур. Поєдинки будуть розподілені на чотири ігрові дні. Матч за участю єдиного представника України в єврокубках – донецького Шахтаря та луганської Зорі перенесено на пізніший термін.

Середа, 18 березня

18:00. Кудрівка – Полісся

Четвер, 19 березня

13:00. Олександрія – Динамо

18:00. Металіст 1925 – Полтава

Субота, 21 березня

13:00. Кривбас – Епіцентр

15:30. Рух – ЛНЗ

Неділя, 22 березня

15:30. Верес – Колос

18:00. Карпати – Оболонь

Не визначено

Зоря – Шахтар

Полісся з думками про збірну

Одразу вісім гравців Полісся потрапили в заявку збірної України на березневі матчі за вихід на чемпіонат світу 2026. Ще двох футболістів викликав на збір тренер молоджки Унаї Мельгоса.

Формально домашній поєдинок Кудрівка проведе в Житомирі, що зіграє на користь номінальних гостей. Тренеру Полісся Руслану Ротаню потрібно буде налаштувати підопічних на боротьбу з непростим суперником, адже багато гравців думками вже будуть у таборі збірної.

У першому колі "вовки" впевнено перемогли команду з Чернігівщини з рахунком 2:0, проте друга гра не стане легкою прогулянкою. У весняній частині чемпіонату команда Василя Баранова ще не програвала, відібравши очки в Зорі, Карпат, Вереса та Полтави.

Олександрія спробує зупинити Динамо, а Полтава готується до повернення в Першу лігу

У першому колі команда Кирила Нестеренка не виглядала безпорадною, відбираючи очки навіть у грандів. Восени Олександрія на виїзді зіграла внічию з Динамо (2:2), врятувавшись від поразки за чотири хвилини до кінця матчу.

Втім, навесні "містяни" виглядають явним аутсайдером, який здатний створити проблеми хіба що Полтаві та Руху. Натомість "біло-сині" набрали переможний хід та мають намір втрутитися в боротьбу за медалі.

Головна ударна сила киян Матвій Пономаренко демонструє феноменальну форму, забиваючи в кожному матчі. Крім того, господарям додасть проблем відсутність венесуельського нападника Браяна Кастільйо, який отримав червону картку в попередній грі з ЛНЗ (0:2).

Харківський Металіст 1925 матиме гарну нагоду поповнити очковий доробок у матчі з Полтавою. Дебютант УПЛ не витримав конкуренцію в елітному дивізіону та вже готується до повернення в Першу лігу.

Кривбас та Епіцентр: спогади про гольову феєрію

Поєдинок першої частини чемпіонату між Епіцентром та Кривбасом ще довго згадуватимуть вболівальники. Тоді команди влаштували справжнє шоу, забивши на двох дев'ять голів.

Господарі поля спробують реабілітуватися перед власними вболівальниками за поразку від Полісся (0:2) у попередньому турі. Натомість команда Сергія Нагорняка сподівається продовжити приємну переможну серію. Поєдинок обіцяє бути цікавим, адже обидві команди сповідують атакувальний футбол. Головне, щоб північні сусіди не зіпсували гру повітряними тривогами.

Пономарьов проти колишньої

Тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов вдруге зіграє проти команди, в якій зробив собі ім'я. Команда з Черкас має усі шанси піти на міжнародну перерву лідером чемпіонату, оскільки Рух значно поступається класом. У першому колі Пономарьов мінімально обіграв "жовто-чорних" (1:0), але тоді у львів'ян був значно потужніший склад.

Розбірки середняків УПЛ

В останній ігровий день 20-го туру зіграють команди із середини турнірної таблиці. Колос та Верес навесні не тішать стабільними результатами. У попередньому турі обидва суперники синхронно зіграли внічию. Рівненські "вовки" матимуть перевагу рідних стін, а от ковалівці сподіватимуться на досвід Степаненка та бомбардирські здібності Климчука.

Футболісти Карпат намагаються врятувати Франа Фернандеса від звільнення. Гра проти Полтави (4:0) відтермінувала неминуче звільнення іспанця. У матчі з Оболонню "левам" потрібно знову здобувати перемогу.

Кияни у разі переможного результату можуть обійти Карпати в таблиці та повернутися у топ-10. Тож мотивації "пивоварам" не бракуватиме.

Зоря відпочиватиме, а Шахтар зароблятиме коефецієнт для України

Команда Віктора Скрипника через перенесення матчу з Шахтарем фактично 20 днів не матиме офіційних поєдинків. Перед тренерським штабом Зорі стоятиме завдання весь цей час тримати гравців в ігровому тонусі.

Шахтар не матиме такого перепочинку. Спочатку "гірникам" потрібно буде оформити вихід у чвертьфінал Ліги конференцій, тим самим поповнивши єврокубковий коефіцієнт України. А потім гравці донеччан роз'їдуться по збірних.