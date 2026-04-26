Бартулович – про мирову Металіста 1925 з ЛНЗ: Можна сказати, що нічия є закономірною

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович висловився про мирову з черкаським ЛНЗ у рамках 25-го туру УПЛ сезону-2025/26.

Його слова наводить сайт харків'ян.

Наставник залишився задоволеним реакцією своєї команди після сенсаційного вильоту від Чернігова зі стадії півфіналу Кубку України.

За словами Бартуловича, вони провели багато роботи над тим, аби підняти психологічний стан футболістів.

Ми задоволені реакцією команди. За ці два-три дні провели багато роботи, щоб підняти психологічний стан. Сьогодні хлопці вийшли на матч мотивованими і, я вважаю, показали дуже хорошу гру. Не вистачило перемоги, адже суперник теж дуже міцний. У нас була нагода наприкінці матчу, могли забити. Ми домінували більшу частину гри, а ЛНЗ шукав свої шанси в контратаках. Ми розуміли, що саме так і складатиметься матч, тому, можна сказати, що нічия є закономірною", – сказав Младен.

Коуч "жовто-синіх" додав, що болюча поразка від Чернігова зробить його підопічних лише сильнішими.

Також Бартулович відзначив фактор погодних умов.

"Погода змінювалася, і вітер, особливо в другому таймі, ускладнював гру. Хлопці після матчу також казали, що було непросто. Це заважало і нам, і ЛНЗ. Але є як є – ми не можемо змінити погодні умови", – відповів тренер харківського клубу.

Після цього протистояння Металіст 1925 набрав вже 45 балів та посідає 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Тоді як ЛНЗ із 52 очками йде другим. Черкаський клуб збільшив своє відставання від донецького Шахтаря, який легко переміг Кудрівку, вже до 8 пунктів.

У наступному турі УПЛ харків'яни зіграють вдома проти житомирського Полісся (3 травня о 15:30), а ЛНЗ гостюватиме на полі львівських Карпат (2 травня о 18:00).