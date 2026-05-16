Хлопці втомилися: Бартулович – про нічию Металіста 1925 з Епіцентром

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович оцінив нічию у матчі з Епіцентром (1:1) у 29-му турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

Тренер вважає, що його команді не вистачило сил на завершальний відрізок сезону.

"Ми грали три матчі цього тижня, треба проводити ротацію, бо це кінцівка сезону і хлопці втомилися. Це було помітно сьогодні. Треба давати шанс тим, хто менше грав. Проценко заслуговував на цей шанс. У нього взимку була травма, він добре працював на тренуваннях і сьогодні добре зіграв.

Шкода, що не перемогли, як і в попередніх матчах цього тижня. Ми мали перевагу, моменти, щоб забивати ще та закривати матч, але це в першому таймі.

У другому таймі суперник забиває гол з одного моменту. Прикро за хлопців, бо я знаю, як вони хочуть перемогти. Трошки нам чогось не вистачає", – підсумував Бартулович.