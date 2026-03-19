Визначилися півфінальні пари Кубку України-2025/26

У четвер, 19 березня, у Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубку України з футболу.

Процедура розпочалась об 11:00. Боротьбу за трофей продовжують по два представники з УПЛ та Першої ліги – Динамо, Металіст 1925, Буковина та Чернігів

Врешті-решт було визначено дві пари, які змагатимуться за вихід у фінал.

Хто зіграє у півфіналі Кубку України

Металіст 1925 – Чернігів

Буковина – Динамо

Базові дати проведення ігор 21 – 23 квітня. Номінальним господарем фінального матчу буде переможець пари Металіст 1925 – Чернігів.

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є Шахтар. "Гірники" минулого сезону здолали Динамо у фіналі в серії пенальті.