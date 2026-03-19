Металіст 1925 та Верес підписали мирову угоду і дограють зірваний матч 15 туру УПЛ

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 15:58
Металіст 1925 та Верес підписали мирову угоду, спільна заява якої була направлена до КДК УАФ і сьогодні, 19 березня, її затвердили на засіданні комітету.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Наступний етап – визначення дати та часу проведення матчу 15 туру Українською Прем'єр-лігою, який  був зупинений на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.

Раніше Верес планував запропонувати харківському колективу дограти зустріч у Рівному, щоб долю матчу не вирішував КДК УАФ.

Як відомо, сьогодні відбувся черговий матч 21 туру УПЛ, в якому Динамо розгромило Олександрію

Визначилися усі півфіналісти Кубку України-2025/26
Військовий зробив пропозицію медикині перед матчем УПЛ: вони разом пройшли полон
Є допомога – є перемога: Конопля двояко відреагував на перемогу Шахтаря над Металістом 1925
Це перебір: Калюжний – про пенальті у матчі з Шахтарем
Бартулович: Прикро, що такі пенальті вирішують долю матчу

