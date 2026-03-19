Металіст 1925 та Верес підписали мирову угоду і дограють зірваний матч 15 туру УПЛ

Металіст 1925 та Верес підписали мирову угоду, спільна заява якої була направлена до КДК УАФ і сьогодні, 19 березня, її затвердили на засіданні комітету.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Наступний етап – визначення дати та часу проведення матчу 15 туру Українською Прем'єр-лігою, який був зупинений на 20-й хвилині через триразове зникнення електроенергії.

Раніше Верес планував запропонувати харківському колективу дограти зустріч у Рівному, щоб долю матчу не вирішував КДК УАФ.

