Повинні були перемагати: Бартулович – про нічию з Карпатами в УПЛ
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічию у матчі 28-го туру чемпіонату України з Карпатами (2:2), заявивши, що його команда втратила перемогу.
Його слова передає пресслужба клубу.
"У першому таймі ми повністю заслужено вели в рахунку. Повинні були закривати матч ще до перерви, адже створили достатньо моментів. На жаль, початок другого тайму не вдався – пропустили два необов'язкові м'ячі. Потім довелося рятувати гру, ми швидко зрівняли рахунок.
Вважаю, що мали можливості дотиснути суперника і перемогти. Дуже прикро втрачати очки – це вже другий матч поспіль, після гри із Зорею, де також пропустили наприкінці. Втрачаємо дуже важливі очки для турнірної таблиці. Повинні були перемагати в цьому матчі", – сказав він.
Також тренер назвав завдання команди на решту матчів сезону.
"Завдання просте – перемагати. Ми на кожен матч виходимо з настроєм на перемогу, так було і сьогодні. Попереду наступна гра, мало часу на підготовку, будемо готуватися і рухатися далі", – розповів Бартулович.
Харківський клуб після нічиєї втратив п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, пропустивши вперед Кривбас.