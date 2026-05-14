Металіст 1925 визначився з майбутнім Бартуловича

Олександр Булава — 14 травня 2026, 23:22
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович продовжить працювати з харківським клубом.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Керівництво Металіста 1925 не планує відставку тренера після сезону. Є певне розуміння, що цей сезон для обкатки, а наступний – для вирішення конкретних завдань.

Для Бартуловича шукають футболістів майже у кожну лінію. Пріоритетними цілями є форвард та лівий вінгер. Як завжди шукають голкіпера", – сказав Співаковський.

39-річний хорват очолює "жовто-синіх" з літа 2025 року. Його контракт розрахований на три роки.

Напередодні Металіст 1925 зіграв внічию з Карпатами (2:2) у 28 турі УПЛ. Харківський клуб після цього втратив п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, пропустивши вперед Кривбас.

