Металіст 1925 визначився з майбутнім Бартуловича
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович продовжить працювати з харківським клубом.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.
"Керівництво Металіста 1925 не планує відставку тренера після сезону. Є певне розуміння, що цей сезон для обкатки, а наступний – для вирішення конкретних завдань.
Для Бартуловича шукають футболістів майже у кожну лінію. Пріоритетними цілями є форвард та лівий вінгер. Як завжди шукають голкіпера", – сказав Співаковський.
39-річний хорват очолює "жовто-синіх" з літа 2025 року. Його контракт розрахований на три роки.
Напередодні Металіст 1925 зіграв внічию з Карпатами (2:2) у 28 турі УПЛ. Харківський клуб після цього втратив п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, пропустивши вперед Кривбас.