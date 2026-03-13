Барселона стежить за вінгером Челсі

Каталонська Барселона цікавиться можливістю підписання 26-річного португальського вінгера лондонського Челсі Педру Нету.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво каталонського клубу розглядає футболіста як один із варіантів для підсилення флангів атаки. Ймовірному трансферу можуть сприяти хороші відносини між спортивним директором Барселони Деку та агентом гравця Жорже Мендешем, а також наявність у контракті футболіста клаусули.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість португальця становить 60 мільйонів євро, а його чинний договір із лондонцями розрахований до літа 2031 року. Нету перейшов до Челсі влітку 2024 року з Вулвергемптона за 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні вінгер провів 42 поєдинки в усіх турнірах, у яких відзначився 10 голами та 6 результативними передачами.

Нагадаємо, напередодні УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Нету за поштовх болбоя під час матчу плейоф 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ, у якому лондонці поступилися з рахунком 2:5.

Раніше Футбольна асоціація Англії також висунула звинувачення португальцю за неналежну поведінку та суперечки з арбітрами після його вилучення у поєдинку 29-го туру проти Арсенала (1:2).