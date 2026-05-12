Порту націлився на підписання нападника Барселони

Порту зацікавлений у підписанні 37-річного польського нападника Роберта Левандовського.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Португальський клуб має конкретну зацікавленість у форварді, але на цьому етапі наразі нічого не узгоджено.

Нападник має багато інших пропозицій, також можливе продовження з самою Барселоною. Зазначається, що Порту налаштований серйозно.

Напередодні Левандовський заявив, що у нього є варіант продовжити кар'єрі в лізі нижчого рівня. Проте розповів, що кінцеве рішення ухвалить, коли вислухає всі пропозиції.

Контракт Левандовського з Барселоною діє до кінця червня поточного року, продовження угоди малоймовірне.

Агент поляка намагався працевлаштувати гравця в Серії А, проте інтерес Ювентуса та Мілана до форварда знизився. Нещодавно Левандовський отримав щедру пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр.

У поточному сезоні на рахунку поляка 18 голів і 4 асисти в 43 матчах за Барселону в усіх турнірах.