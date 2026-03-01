Манчестер Юнайтед переграв Крістал Пелес, Тоттенгем програв Фулгему в 28 турі АПЛ

У неділю, 1 березня, низкою матчів завершиться 28-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому слоті відбулося три поєдинки. Зокрема, продовжує падіння Тоттенгем, який поступився Фулгему. Водночас Брайтон вдома переграв Ноттінгем Форест, а Манчестер Юнайтед дотиснув Крістал Пелес, який догравав у меншості після вилучення.

Зазначимо, що після цієї перемоги "червоні дияволи" набрали 51 заліковий бал та піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Закриватиме програму ігрового дня поєдинок лідера першості Арсенала, який прийме Челсі.

Чемпіонат Англії – АПЛ

28 тур, 1 березня

Брайтон – Ноттінгем Форест 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 Гомес, 1:1 – 13 Гіббс-Вайт, 2:1 – 15 Велбек

Фулгем – Тоттенгем 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Вілсон, 2:0 – 34 Івобі, 2:1 – 66 Рішарлісон

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Лакруа, 1:1 – 57 Фернандеш (пен), 2:1 – 65 Шешко

Вилучення: 56 – Лакруа (Крістал Пелес)

18:30 Арсенал – Челсі

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Брентфорд Ярмолюка переміг у гольовому трилері Бернлі, а Евертон Миколенка здолав Ньюкасл.