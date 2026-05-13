Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Один із найтитулованіших баскетболістів Європи оголосив про завершення кар'єри

Сергій Шаховець — 13 травня 2026, 12:10
Один із найтитулованіших баскетболістів Європи оголосив про завершення кар'єри
Ян Весели
instagram.com/24janvesely/

Чеський центровий Барселони Ян Весели завершить кар'єру після сезону 2025/26.

Про це 36-річний спортсмен повідомив у своєму Instagram.

Центровий Барселони в емоційному дописі підсумував яскраву кар'єру.

"Після багатьох незабутніх років настав час закрити розділ моєї баскетбольної подорожі. Від Белграда до Стамбула і Барселони я мав привілей пережити безліч битв, чудових партнерів по команді, тренерів, найвідданіших уболівальників, багато перемог і важких поразок – вир емоцій і безліч спогадів, які залишаться зі мною назавжди.

Я віддав цій грі все, що мав, і вона повернула мені ще більше. Я йду з вдячністю і гордістю. У нас ще є два місяці боротьби в чемпіонаті Іспанії, і я повністю зосереджений на цьому до останнього матчу. А з вересня – побачимося з трибун", – написав Весели.

Одна з найбільших зірок європейського баскетболу Ян Весели розпочав кар'єру в Чехії, де виступав за клуби Пршибор та Снейкс Острава. У 2007 році перейшов до словенського Геоплін Слован.

Починаючи з 2008 року, виступав за сербський Партизан, з яким дістався "Фіналу чотирьох" Євроліги сезону 2009/10.

Один із найперспективніших гравців Європи був вибраний під шостим номером у першому раунді драфту НБА 2011 року клубом Вашингтон Візардс. Згодом виступав за Денвер Наггетс, а у 2014 році повернувся в Європу, підписавши контракт із Фенербахче.

З турецьким клубом Весели виграв Євролігу 2017 року та отримав MVP сезону 2018/19. Тричі чеський баскетболіст потрапляв до символічної збірної Євроліги (2016, 2018, 2019).

Ян Весели також тричі визнавався найкращим баскетболістом Чехії (2012, 2016, 2017).

1 липня 2022 року Весели підписав контракт із Барселоною, за яку виступав упродовж чотирьох сезонів.

Раніше повідомлялося, що український гравець мадридського Реала Олексій Лень через травму пропустить "Фінал чотирьох" Євроліги.

Барселона

Барселона

Геній Гарсія, батько Флік та Ла Масія з українцем на чолі: як Барселона здобула друге поспіль чемпіонство
Порту націлився на підписання нападника Барселони
Кроос: Два сезони без трофеїв – неприйнятно для Реала
Hala Madrid: Мбаппе здивував публікацією в Інстаграм після того, як Реал двічі пропустив від Барселони
Левандовський розповів, де може продовжити кар’єру

Останні новини