Один із найтитулованіших баскетболістів Європи оголосив про завершення кар'єри

Чеський центровий Барселони Ян Весели завершить кар'єру після сезону 2025/26.

Про це 36-річний спортсмен повідомив у своєму Instagram.

Центровий Барселони в емоційному дописі підсумував яскраву кар'єру.

"Після багатьох незабутніх років настав час закрити розділ моєї баскетбольної подорожі. Від Белграда до Стамбула і Барселони я мав привілей пережити безліч битв, чудових партнерів по команді, тренерів, найвідданіших уболівальників, багато перемог і важких поразок – вир емоцій і безліч спогадів, які залишаться зі мною назавжди. Я віддав цій грі все, що мав, і вона повернула мені ще більше. Я йду з вдячністю і гордістю. У нас ще є два місяці боротьби в чемпіонаті Іспанії, і я повністю зосереджений на цьому до останнього матчу. А з вересня – побачимося з трибун", – написав Весели.

Одна з найбільших зірок європейського баскетболу Ян Весели розпочав кар'єру в Чехії, де виступав за клуби Пршибор та Снейкс Острава. У 2007 році перейшов до словенського Геоплін Слован.

Починаючи з 2008 року, виступав за сербський Партизан, з яким дістався "Фіналу чотирьох" Євроліги сезону 2009/10.

Один із найперспективніших гравців Європи був вибраний під шостим номером у першому раунді драфту НБА 2011 року клубом Вашингтон Візардс. Згодом виступав за Денвер Наггетс, а у 2014 році повернувся в Європу, підписавши контракт із Фенербахче.

З турецьким клубом Весели виграв Євролігу 2017 року та отримав MVP сезону 2018/19. Тричі чеський баскетболіст потрапляв до символічної збірної Євроліги (2016, 2018, 2019).

Ян Весели також тричі визнавався найкращим баскетболістом Чехії (2012, 2016, 2017).

1 липня 2022 року Весели підписав контракт із Барселоною, за яку виступав упродовж чотирьох сезонів.

