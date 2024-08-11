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Музична пауза: Челсі представив конкурента Мудрика, використавши у відео один із головних хітів літа

Ігор Чернявський — 11 серпня, 18:50
Музична пауза: Челсі представив конкурента Мудрика, використавши у відео один із головних хітів літа

Португальський вінгер Педру Нету став гравцем Челсі.

Про це лондонський клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.

У соціальних мережах "сині" зробили традиційну відеопрезентацію новачка. На фоні грає популярний трек Pedro, назва якого співзвучна з ім’ям португальця.

Попереднім клубом Нету був Вулвергемптон, у складі якого він провів понад 5 років. За англійську команду вінгер зіграв 135 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 24 асисти. Також раніше Педру виступав за Лаціо та Брагу.

Представник збірної Португалії може зіграти на як на лівому фланзі атаки, так і на правому, тож, ймовірно, Михайло Мудрик буде його конкурентом по позиції.

Вулвергемптон Челсі Михайло Мудрик Педру Нету

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